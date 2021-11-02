В Саранске был задержан мужчина, пытавшийся украсть спиртное из гипермаркета

В Саранске сотрудниками Росгвардии был задержан очередной любитель бесплатного алкоголя.

На днях житель Саранска 1989 года рождения посетил гипермаркет, расположенный по адресу – улица Косарева. Мужчина взял с витрины бутылку спиртного, не имея при этом намерения за неё платить. Любитель распивать алкогольную продукцию за чужой счет попытался покинуть гипермаркет, минуя кассу. Бутылку горожанин спрятал в рукав куртки. Мужчина был остановлен охранником гипермаркета.

Горожанина задержали сотрудники Росгвардии, которые передали его полицейским для дальнейшего разбирательства.

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Источник: 13.rosguard.gov.ru