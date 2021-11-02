Жителя Мордовии осудили за хранение марихуаны

Житель Инсарского района более года проведет за решеткой из-за хранения марихуаны.

Летом нынешнего года 46-летний житель Инсарского района на обочине автомобильной дороги обнаружил дикорастущие кусты конопли. Мужчина решил воспользоваться данными дарами природами, имеющими свойство изменения состояния сознания. Гражданин собрал растения, после чего высушил их, оставив на хранение с целью последующего личного потребления.

Полицейские изъяли у жителя Мордовии марихуану массой 321 г.

Ближайшие полтора года мужчина проведет за решеткой. Соответствующее решение было принято судом.

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Источник: 13.мвд.рф