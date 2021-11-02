Житель Мордовии оклеветал приятеля, дабы не возвращать ему деньги

В Мордовии фигурантом уголовного дела стал молодой человек, обвинивший своего приятеля в преступлении, которое последний не совершал.

В ноябре 22-летний житель Кадошкинского района обратился в полицию с заявлением о преступлении, совершаемом в его отношении на протяжении длительного периода времени. Парень поведал историю, как оказалось позже, от начала и до конца выдуманную, о том, что его приятель с 2017 года требует деньги и угрожает применением грубой физической силы. Молодой человек отметил, что угрозы в его адрес поступают на постоянной основе.

В ходе проведения проверки по факту полученной от 22-летнего парня информации полицейские выяснили, что заявитель оклеветал своего товарища. Молодой человек решил обвинить товарища в выдуманном преступлении, намереваясь таким образом избежать возвращения последнему денег, которые были взяты в долг. Ещё одним мотивом ложного доноса стала личная неприязнь.

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Источник: 13.мвд.рф