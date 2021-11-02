В Мордовии акушера осудили за смерть новорожденной девочки

В Зубово-Полянском районе суд вынес приговор в отношении врача-гинеколога, обвиняемой в причинении смерти новорожденному по неосторожности.

Весной прошлого года 56-летняя врач-гинеколог принимала роды у 25-летней девушки. Последняя родила девочку, которая в первые же секунды своей жизни стала задыхаться. Осужденная начала принимать меры по спасению ребенка, но они оказались тщетными.

В ходе проведения специальной проверки было установлено, что врач-гинеколог допустила ошибку, которая стоила новорожденной девочке жизни. Женщина должна была принять роды с помощью кесарева сечения, в этом случае ребенок выжил бы.

Суд приговор врача-гинеколога к 1 году и 6 месяцам ограничения свободы. На тот же срок женщина была отстранена от врачебной деятельности.

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Источник: zubovo-polyansky.mor.sudrf.ru