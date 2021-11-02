Жителя Саранска осудили за совершение нескольких краж

В Мордовии был осужден местный житель, обвиняемый в совершении нескольких краж.

В период с апреля 2017 года по июнь нынешнего года 39-летний житель Саранска похищал имущество из частных жилых домов, расположенных на территории села Лобаски Атяшевского района. За указанный период времени мужчина совершил девять преступлений имущественного характера. Общая сумма ущерба составила 99 тыс. рублей. Злоумышленник был задержан при попытке совершения десятой кражи.

Мужчина признал свою вину. Также гражданин полностью возместил ущерб.

Суд приговорил жителя Саранска к 4 годам лишения свободы условно.

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Источник: epp.genproc.gov.ru