Жительница Рузаевского района пойдет под суд по обвинению в мошенничестве

В Рузаевском районе суд скоро огласит приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы, обвиняемой в крупном мошенничестве.

Сотрудники следственных органов установили, что в период с лета 2016 года по весну прошлого года жительница указанного района, действуя путем сообщения заведомо ложной информации, похитила денежные средства у 123 граждан. Обвиняемая предлагала пострадавшим заняться инвестированием, обещая большую прибыль. На самом деле помогать в инвестировании денег женщина не собиралась.

Общая сумма денежных средств, которых лишились жертвы мошенницы, равна более 139 млн рублей.

Жительница Рузаевского района признала вину и частично возместила причиненный пострадавшим ущерб.

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Источник: epp.genproc.gov.ru