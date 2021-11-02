Жителя Ельниковского района осудили за незаконную рубку деревьев

Незаконная рубка деревьев стала причиной появления судимости в биографии 43-летнего жителя Ельниковского района.

В середине лета нынешнего года указанный гражданин, осуществляющий трудовую деятельность на одном из предприятий Ельниковского района, на тракторе, собственником которого является его работодатель, приехал на территорию лесничества, где срубил 60 берез, не имея на то законных оснований. Затем мужчина сдал древесину на переработку.

Суд приговорил жителя Ельниковского района к 1 году лишения свободы условно.

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Источник: 13.мвд.рф