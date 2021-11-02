В Мордовии полицейские провели очередной этап операции «Нелегальный мигрант»

В середине декабря в Мордовии стражами порядка был проведен очередной этап операции под названием «Нелегальный мигрант».

Очередной этап указанного мероприятия проводился три дня. За этот период времени полицейскими было зафиксировано 47 фактов нарушения норм действующих законодательных актов, касающихся сферы миграционных процессов.

Кроме того, в рамках проведения операции сотрудники полиции выписали несколько десятков штрафов, общая сумма которых равна 75,1 тыс. рублей. В кратчайшие сроки с нарушителей рассматриваемого законодательства удалось взыскать 56 тыс. рублей.

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Источник: 13.мвд.рф