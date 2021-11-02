Житель Саранска перечислил мошенникам почти 4 миллиона рублей

Житель Саранска перечислил неизвестным мошенникам несколько миллионов рублей.

В начале декабря 34-летнему жителю Саранска, который находился в тот период в Москве, где работает вахтовым методом, позвонил неизвестный гражданин, представившийся сотрудником ЦБ РФ. Последний попросил горожанина оценить качество услуг по предоставлению кредита. Пострадавший заявил, что он кредит не получал. После этого незнакомец высказал предположение о том, что от имени жителя Саранска могли действовать мошенники.

Затем с горожанином связался другой гражданин, представившийся сотрудником силового ведомства. Незнакомец попросил мужчину принять участие в операции, направленной на задержание мошенников. Горожанин ответил согласием, поверив звонившему в связи с тем, что телефонный номер, с которого поступил звонок, совпадал с номером, указанным на официальном сайте ведомства, что является результатом использования преступниками специальной программы.

Под предлогом участия в операции силовиков по поимке злоумышленников житель Саранска оформлял кредиты и перечислял деньги на абонентские номера, продиктованные незнакомцами. Якобы сотрудник силового ведомства просил никому не рассказывать об оказании содействия в задержании преступников, объясняя эту просьбу тем, что операция является секретной.

Вернувшись в Саранск, пострадавший продолжил оформлять кредиты и перечислять деньги, сообщив собеседникам о смене места своего нахождения. Последние заявили, что с мужчиной выйдут на связь представители правоохранительных органов Мордовии, после чего прекратили общение.

Житель Саранска перечислил мошенникам 3,89 млн рублей.

Также читайте о том, что житель Мордовии оклеветал приятеля, дабы не возвращать ему деньги.

Источник: 13.мвд.рф