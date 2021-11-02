Жительницу Ковылкинского района признали виновной в незаконном лишении свободы и угрозе убийством

В Ковылкинском районе выслушала судебный приговор местная жительница, которая незаконно удерживала в сарае свою знакомую и угрожала ей убийством.

В начале июля нынешнего года 34-летняя жительница указанного района проводила время за распитием спиртного в компании своей знакомой. В определенный момент последняя оказалась в сарае, принадлежащем 34-летней гражданке. Владелица постройки стала на противозаконных основаниях удерживать знакомую в сарае, избивая её сковородой и высказывая угрозы убийством.

Пострадавшая смогла выбраться из сарая, попросив граждан, пришедших в гости к преступнице, позвонить её дочери. Женщине понадобилась медицинская помощь.

Суд приговорил 34-летнюю жительницу Мордовии 3 годам и 1 месяцу лишения свободы условно.

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Источник: mordovia.sledcom.ru