Прокурор Мордовии провел личный прием граждан

Сегодня, 20 декабря, прокурором Мордовии Василием Щербаковым был проведен личный прием граждан.

За помощью к прокурору региона обратились три человека. Один из данных граждан сообщил о факте нарушения норм действующего законодательства, определяющего жилищные права. Второе обращение было связано со случаем игнорирования соблюдения законодательных актов, регулирующих процессы в сфере трудовых взаимоотношений. Третье обращение касалось противоправных деяний в сфере ЖКХ.

По фактам всех обращений сотрудниками прокуратуры будут проведены проверочные мероприятия.

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Источник: epp.genproc.gov.ru