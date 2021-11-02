В Саранске сотрудница прокуратуры провела встречу со студентами педагогического университета

Начальник гражданско-судебного отдела прокуратуры республики Ю. Межевова провела встречу со студентами факультета истории и права ФГБОУ ВО «Мордовский педагогический университет имени М.Е. Евсевьева».

В ходе указанной встречи представительница ведомства рассказала студентам о законодательных актах, на основе которых в России осуществляется реализация образовательного процесса.

Отдельное внимание было уделено вопросам применения мер в отношении педагогов, которые игнорируют исполнение возложенных на них обязанностей.

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Источник: epp.genproc.gov.ru