В Мордовии осудили жителя Пензенской области, обвиняемого в незаконной рубке деревьев

В Мордовии был оглашен приговор суда по уголовному делу в отношении жителя Пензенской области, причастного к незаконной рубке деревьев.

Информация правоохранителей, достоверность которой была подтверждена, гласит, что житель Пензенской области в октябре нынешнего года на автомобиле марки ГАЗ приехал на территорию Ширингушского лесничества, где срубил 19 осин, хотя соответствующего разрешения не имел. Там же мужчина распилил древесину на бруски.

Преступник отвез часть древесины домой. Затем он вернулся обратно за оставшимися брусками. В этот момент жителя Пензенской области задержали полицейские. Мужчина заявил, что планировал использовать древесину для растопки печи.

Сумма ущерба, причиненного действия преступника лесному хозяйству, составила 62,7 тыс. рублей.

Суд приговорил жителя Пензенской области к 1 году лишения свободы условно. Ущерб гражданин полностью возместил.

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Источник: 13.мвд.рф