В Саранске автомобиль врезался в гараж

В Саранске на днях медицинская помощь понадобилась автомобилисту, который попал в ДТП.

Поздним вечером 17 декабря в гараж, расположенный по адресу – улица Пушкина, врезался автомобиль марки «Лада-Гранта». Началось всё с того, что 32-летний гражданин, находившийся за рулем данного транспортного средства, допустив превышение скорости, потерял контроль над управлением. Машина, двигаясь по хаотичному принципу, съехала с дороги и врезалась в гараж.

Медики оказали автомобилисту необходимую помощь на месте инцидента.

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Источник: гибдд.рф