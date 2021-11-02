В Рузаевке полицейские провели встречу с работникам машиностроительного завода

В Рузаевке сотрудники полиции провели встречу с работниками машиностроительного завода.

В ходе указанной встречи работники производственной площадки были проинформированы о том, какие меры предосторожности следует соблюдать, дабы при посещении интернет-страниц не стать жертвой мошенников.

Отдельное внимание сотрудниками правоохранительных органов было уделено так называемому телефонному мошенничеству. Стражи порядка напомнили, что незнакомцам нельзя сообщать личные данные. В этом случае не следует обращать внимание на организации и ведомства, сотрудниками которых представляются злоумышленники.

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Источник: 13.мвд.рф