В Саранске автомобиль сбил парня на пешеходном переходе

В Саранске из-за 28-летнего автомобилиста 23-летний пешеход оказался на больничной койке.

Вечер минувшей субботы, 18 декабря, завершился для 23-летнего жителя Саранска не самым удачным образом. Молодой человек был госпитализирован в одну из больниц города, где ему предстоит пройти курс лечения. На больничной койке парень оказался из-за того, что на улице Короленко его сбил автомобиль марки «Лада-Гранта».

Вины пострадавшего в данном случае нет, поскольку он пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, никоим образом не нарушая ПДД.

За рулем транспортного средства находился 28-летний гражданин.

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Источник: гибдд.рф