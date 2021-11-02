В Саранске был арестован местный житель, который изнасиловал свою знакомую, а также похитил у неё золотую цепочку.

Известно, что в ночь на 11 декабря 36-летний житель Саранска, проживающий в одной из квартир жилого дома, расположенного по адресу – улица Лесная, проводил время в компании своей знакомой, которая гостила у него. В определенный момент горожанин попытался вступить в интимную связь с гостьей. Встретив сопротивление со стороны последней, горожанин стал применять грубую физическую силу и высказывать угрозы убийством. В итоге житель Саранска изнасиловал знакомую, которая не имела физической возможности противостоять ему.

Утром следующего дня мужчина, угрожая ножом, похитил у пострадавшей золотую цепочку стоимостью 10,8 тыс. рублей.

В кратчайшие сроки полицейские задержали горожанина. Мужчина не стал отрицать свою вину.

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Источник: 13.мвд.рф