В Мордовии житель Нижнего Новгорода украл икону из церкви

В посёлке Торбеево завершилось расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в краже иконы из церкви.

В начале сентября нынешнего года 52-летний житель Нижнего Новгорода проездом оказался в Торбеевском районе. Мужчина передвигался на принадлежащем ему автомобиле. Находясь в одной из церквей упомянутого района, житель Нижнего Новгорода похитил икону стоимостью 97 тыс. рублей, намереваясь её в дальнейшем продать. В кратчайшие сроки мужчина был задержан, к этому моменту он не успел покинуть Мордовию.

В ходе проведения специальной экспертизы было установлено, что в момент похищения иконы гражданина пребывал в состоянии невменяемости, по причине чего не осознавал свои действия.

Скоро суд примет решение по данному уголовному делу. С учетом наличия у жителя Нижнего Новгорода проблем с психикой ему предстоит пройти курс принудительного лечения, особенности которого будут обозначены судебным решением.

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Источник: 13.мвд.рф