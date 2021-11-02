Мошенники убедили жителя Саранска взять в кредит более 3 миллионов рублей

В Саранске 40-летний местный житель стал жертвой неизвестных мошенников.

На позапрошлой неделе 40-летнему жителю Саранска поступил звонок от неизвестного гражданина. Последний, представившись сотрудником банка, поинтересовался, оставлял ли горожанин заявку на получение кредита. Получив ответ отрицательного характера, незнакомец посоветовал мужчине зайти в мобильное приложение банка, отменить упомянутое действие, после этого оформить кредит, а затем перечислить деньги на так называемый безопасный счет. Горожанин счел сказанное собеседником абсолютно нелепой историей, не став действовать по его совету.

После этого с жителем Саранска вышел на связь другой незнакомец, представившийся сотрудником полиции. Этому собеседнику мужчина поверил, поскольку телефонный номер, с которого он звонил, совпадал с номером, указанным на сайте МВД по Мордовии. Совпадение номеров является результатом использования мошенниками специальной программы.

Действуя согласно указаниям якобы полицейского, горожанин оформил два кредита. Общую сумма полученных на кредитной основе денег составила более 3 млн рублей. Денежные средства мужчина перечислил на некий безопасный счет, полагая, что незнакомец, представившийся полицейским, ему не врет.

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Источник: 13.мвд.рф