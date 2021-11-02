В Зубово-Полянском районе был выявлен факт фиктивной регистрации граждан

В Зубово-Полянском районе стражами порядка был выявлен очередной факт нарушения миграционного законодательства посредством фиктивной регистрации граждан.

В начале нынешнего года 24-летний гражданин, проживающий в населенном пункте Старое Бадиково указанного района, в принадлежащем ему доме прописал двух граждан РФ 1994 и 2000 годов рождения. Как оказалось, прописка в случае упомянутых лиц представляет собой сугубо формальную отметку в официальных документах, поскольку на самом деле они проживают в других регионах России.

Житель Зубово-Полянского района намерения представлять свою недвижимость указанным гражданам не имел изначально.

Также читайте о том, что мошенники убедили жителя Саранска взять в кредит более 3 миллионов рублей.

Источник: 13.мвд.рф