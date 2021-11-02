Жителя Саранска осудили за оскорбление полицейского

В Саранске агрессия, проявленная в отношении сотрудника полиции, стоила местному жителю свободы.

В июле нынешнего года 35-летний житель Саранска, находясь на берегу одного из водоемов города в состоянии алкогольного опьянения, стал проявлять агрессию в отношении полицейского, исполнявшего в тот момент свои должностные обязанности. Горожанин публично высказал в адрес стража порядка фразы, унижающие его честь и достоинство. Также житель Саранска угрожал сотруднику правоохранительных органов жестокой физической расправой.

Суд приговорил 35-летнего горожанина к 2 годам и 2 месяцам лишения свободы.

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Источник: epp.genproc.gov.ru