В Мордовии сотрудники ГИБДД провели операцию «Безопасный район»

В Мордовии сотрудниками Госавтоинспекции было проведено оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Безопасный район».

Указанное мероприятие проводилось с целью профилактики нарушений действующего свода ПДД. Также уделялось внимание пресечению фактов игнорирования участниками дорожного движения упомянутых правил.

В ходе мероприятия стражи порядка зафиксировали 46 случаев нарушения ПДД.

Известно, что двое нарушителей сели за руль в состоянии опьянения. Один из них отправился в так называемую пьяную поездку с женой и ребенком.

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Источник: 13.мвд.рф