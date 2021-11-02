В Ичалковском районе местных жителей осудили за кражу металлической кровли

В Ичалковском районе выслушали приговор суда местные жители, обвиняемые в краже металлической кровли.

В первой половине октября 2021 года двое жителей указанного района 30- и 31-летнего возраста на автомобиле одного из них приехали в деревню Ханеевка, где приступили к сбору лома металла. В определенный момент мужчина обратили внимание на дачный дом, который, как им тогда показалось, долгое время никто не посещает. Решив, что постройка никому не нужна, хотя в действительности это не так, осужденные скинули с крыши шифер, а затем похитили находившиеся под ним листы металла стоимостью более 10 тыс. рублей.

Суд приговорил одного из преступников к 1 году и 7 месяцам лишения свободы условно. Второй злоумышленник был приговорен к 2 годам и 10 месяцам лишения свободы условно.

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Источник: 13.мвд.рф