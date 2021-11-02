В Мордовии в ДТП пострадала 48-летняя женщина

В Атюрьевском районе в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика 48-летняя женщина оказалась на больничной койке.

Днём 20 декабря на 52-м километре магистрали между Саранском и федеральной трассой М-5 «Урал» не разъехались легковой автомобиль марки «Лада-Гранта» и грузовик марки МАЗ. Произошло это, как было предварительно установлено сотрудниками ГИБДД, из-за того, что 48-летняя гражданка, управлявшая легковушкой, не стала уступать дорогу второму транспортному средству. Женщина была обязана совершить упомянутое действие, поскольку она отъезжала от обочины.

Пострадала предполагаемая виновница аварии. Женщина была госпитализирована.

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Источник: гибдд.рф