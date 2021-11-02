Житель Лямбиря подозревается в незаконном хранении наркотиков

Сотрудниками полиции был задержан житель Лямбиря, который был уличен в причастности к совершению преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Некоторое время назад в Саранске стражи порядка возле дома, расположенного по адресу – проспект 60 лет Октября, остановили 42-летнего жителя Лямбиря. Оказалось, что при себе у мужчины имеется пакетик, в котором находятся синтетические наркотики. Масса вещества, обладателем которого некоторое время успел побыть 42-летний гражданин, равна 1,39 г.

Житель Лямбиря заявил, что наркотики были приобретены на одном из сайтов. Забрал запрещенное вещество мужчина из так называемого тайника. Цели сбывать наркотики у подозреваемого не было.

Полицейские возбудили уголовное дело по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф