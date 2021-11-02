Команда УФСИН РФ по Мордовии стала победителем хоккейного турнира

Представители УФСИН РФ по Мордовии приняли участие в хоккейном турнире.

Ледовый дворец, расположенный в населенном пункте Атюрьево, стал местом проведения указанных соревнований.

В соревнованиях приняли участие хоккейные команды Нижегородской области и Мордовии.

По итогам напряженной борьбы победу одержали представители пенитенциарного ведомства республики.

Лучшими игроками стали Павел Костькин (ИК-7), Петр Сяткин (СИЗО-2), Владимир Жиряда (ИК-11) и Игорь Баранов (Управление).

Проведение спортивных мероприятий способствует укреплению здоровья и сплочению коллектива, а также пропагандирует важность физической подготовки и здорового образа жизни среди сотрудников уголовно-исполнительной системы.

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Источник: 13.fsin.gov.ru