Представители учебного центра УФСИН РФ по Мордовии поздравили бывшую сотрудницу УИС с днём рождения

Коллектив межрегионального учебного центра УФСИН РФ по Мордовии с особым уважением и вниманием относится к ветеранам и пенсионерам уголовно-исполнительной системы.

В день рождения пенсионера уголовно-исполнительной системы, майора внутренней службы в отставке Елены Владимировны Назаркиной, проходившей службу в должности заместителя начальника учебного центра, именинницу поздравили действующие сотрудники.

Елена Владимировна была приятно удивлена и обрадована встрече с бывшими сослуживцами.

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Источник: 13.fsin.gov.ru