В Мордовии представитель волонтерского движения посетил следственный изолятор

Следственный изолятор № 2 УФСИН РФ по Мордовии посетил представитель волонтерского движения Рузаевки Илья Нестёркин.

В ходе посещения представителем волонтерского движения был проведен информационный час, направленный на ознакомление осужденных с добровольческими инициативами.

Данное мероприятие было проведено с целью укрепления взаимодействия учреждений УФСИН РФ по Мордовии с волонтерской организацией.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.gov.ru