В Мордовии прокуратура добилась признания недействительным договора аренды

Арбитражным судом Мордовии было удовлетворено исковое заявление заместителя прокурора республики о признании недействительным договора аренды, заключенного между МП «Краснослободск-сервис» и ЧОУДПО «Саранский дом науки и техники Российского союза научных и инженерных общественных объединений».

Исковые требования были мотивированы тем, что муниципальное имущество было передано организации без согласия собственника, которым является администрация Краснослободского района.

Признавая сделку недействительной, суд обязал организацию возвратить предприятию нежилое помещение.

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Источник: epp.genproc.gov.ru