В Рузаевке сотрудники ГИБДД напомнили первоклассникам о безопасности на дорогах в зимний период

В Рузаевке сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями Общественного совета при ММО в МБОУ «СОШ № 17» провели с первоклассниками мероприятие «Дорожные знаки – азбука дороги».

Детям напомнили о дорожных знаках, сигналах светофора и правилах перехода через проезжую часть.

Кроме того, в ходе проведения мероприятия первоклассники разгадывали загадки о транспортных средствах, рассказывали стихи о безопасности движения, тем самым закрепив знания о правилах поведения на дороге.

Начальник отделения Госавтоинспекции по Рузаевскому району Рафик Халиков рассказал ребятам о правильном поведении юных участников дорожного движения в зимний период.

В конце мероприятия юным пешеходам были вручены памятки по ПДД.

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Источник: гибдд.рф