Управлением ФССП России по Мордовии будет организована горячая линия

В рамках ежегодной акции «Узнай о своих долгах» в УФССП по Мордовии будет организована горячая линия по вопросам, относящимся к компетенции службы судебных приставов.

В пятницу, 24 декабря, граждане смогут получить консультацию по вопросам, связанным с наложением ареста на денежные средства, находящиеся на счетах в банках, снятием ограничений с движимого и недвижимого имущества, ограничением права выезда за пределы РФ, взысканием алиментных платежей, а также по иным вопросам.

Звонки будут приниматься в период с 09:00 до 16:45 по следующему телефонному номеру: 8(8342) 29-70-08.

Также читайте о том, что в Мордовии судебные приставы передадут в пользу государства 15 пар изъятых из оборота кроссовок.

Источник: r13.fssp.gov.ru