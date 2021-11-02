В Мордовии полицейские провели операцию «Быт»

В Мордовии сотрудниками правоохранительных органов было проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Быт».

Полицейскими и представителями общественности было проверено порядка 1200 объектов жилого сектора. Установлено и поставлено на контроль 3 притона для потребления спиртосодержащей продукции.

Было выявлено и задокументировано 100 административных правонарушений.

Кроме того, была оказана помощь в добровольном лечении от алкоголизма жителю Краснослободского района.

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Источник: 13.мвд.рф