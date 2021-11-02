В одном из исправительных учреждений Мордовии состоялся турнир по нардам

В лечебном исправительном учреждении № 19 УФСИН РФ по Мордовии состоялся турнир по нардам.

Состязания между осужденными проводились в три этапа, среди которых отборочный тур, полуфинал и финал.

Атмосфера соревнований поддерживалась музыкальным сопровождением, а также осужденными, пришедшими поболеть за представителей своего отряда.

Осужденные, занявшие призовые места, были награждены грамотами, и поощрены администрацией учреждения.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.gov.ru