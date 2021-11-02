Заместитель прокурора Мордовии 24 декабря проведет личный прием граждан

Завтра, 24 декабря, в период с 10:00 до 18:00 заместитель прокурора Мордовии Кирилл Тетерин посредством видео-конференц-связи проведет личный прием граждан по вопросам нарушения их прав.

Жители республики смогут обратиться к заместителю прокурора региона с жалобами, а также получат возможность задать интересующие их вопросы.

Предварительная запись на прием осуществляется по следующим телефонным номерам: 47-47-96, 47-55-05.

По информации, которая была опубликована пресс-службой прокуратуры Мордовии.

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Источник: epp.genproc.gov.ru