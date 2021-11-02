В Саранске был задержан нарушитель административного надзора

В Саранске на днях в дежурную часть вневедомственной охраны поступило сообщение о похищении товара из сетевого магазина, расположенного по адресу - улица Терешковой.

К правоохранителям, прибывшим по указанному адресу, обратился охранник магазина. Он рассказал, что во время просмотра камер видеонаблюдения заметил мужчину, который взял с витрины бутылку алкоголя и, спрятав её под куртку, направился к выходу. Злоумышленник пытался покинуть магазин, минуя кассу, но был остановлен охраной.

В ходе проверки документов правоохранители выяснили, что гражданин 1975 года рождения находится в оперативном розыске за нарушение административного надзора. Для дальнейшего разбирательства мужчина был передан сотрудникам полиции.

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Источник: 13.rosguard.gov.ru