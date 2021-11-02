В Дубенском районе в результате ДТП пострадали три человека

В Дубенском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадали три человека.

Происшествие произошло в ночь на 22 декабря на 91-м километре трассы, соединяющей Саранск, Сурское и Ульяновск. По предварительной информации, 44-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки Volkswagen, по причине превышения скорости не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство выехало на полосу встречного движения и столкнулось с автомобилем марки BMW.

Телесные повреждения получили 48-летний водитель BMW, его 58-летняя попутчица и 19-летняя пассажирка Volkswagen.

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Источник: гибдд.рф