В Саранске автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе

В Саранске женщина попала под колёса автомобиля на пешеходном переходе.

ДТП произошло днём 22 декабря на территории Ленинского района города. На улице Гагарина 27-летний парень, находившийся за рулем автомобиля марки Volkswagen, совершил наезд на 65-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшая доставлялась в одну из больниц Саранска, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Дубенском районе в результате ДТП пострадали три человека.

Источник: гибдд.рф