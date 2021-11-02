В Зубово-Полянском районе водитель кроссовера устроил ДТП

В Зубово-Полянском районе произошло ДТП с участием кроссовера и двух грузовиков.

Происшествие произошло вечером 22 декабря на 432-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». По предварительной информации, 42-летний гражданин, который находился за рулем кроссовера марки Hyundai, в определенный момент движения потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части на обочину, где поочередно врезалось в грузовые автомобили марок Renault и Mercedes.

Водителю кроссовера понадобилась медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф