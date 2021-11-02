Жителя Саранска осудили за оскорбление полицейского

В Саранске суд избрал меру наказания в отношении местного жителя, который был признан виновным в оскорблении сотрудника полиции.

Утром 14 ноября житель Саранска находился возле одного из кафе города. Окружающий мир и населяющих его людей мужчина воспринимал не совсем отчетливо, поскольку был пьян.

Заметив неподалеку полицейского, находившегося при исполнении должностных обязанностей, горожанин испытал прилив крайней неприязни, которая не была обоснована поведением стража порядка, а представляла собой проявление опьянения. В итоге мужчина выругался в адрес сотрудника полиции в тот момент, когда поблизости находились случайные прохожие, тем самым унизив честь и достоинство пострадавшего.

Суд оштрафовал горожанина на 6 тыс. рублей.

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Источник: epp.genproc.gov.ru