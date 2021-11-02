В Мордовии прокуратура потребовала заблокировать сайты по продаже дипломов и аттестатов

В Чамзинском районе сотрудники прокуратуры потребовали заблокировать несколько сайтов в связи с нарушением норм действующего законодательства.

В ходе проведения работы по мониторингу информации, опубликованной на сайтах, сотрудники ведомства обнаружили три интернет-страницы, на которых были размещены объявления о продаже фальшивых документов. Речь идет о дипломах и аттестатах, подтверждающих факт получения среднего и высшего образования.

Продажа поддельных документов об образовании квалифицируется действующим законодательством в качестве преступления.

Прокуратура направила в суд упомянутого района административные иски об ограничении доступа к сайтам с запрещенной информацией. Иски сейчас находятся на рассмотрении суда.

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Источник: epp.genproc.gov.ru