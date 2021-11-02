Жителя Кочкуровского района осудили за угон мотоцикла

Выслушал приговор суда житель Кочкуровского района, который совершил два преступления.

В конце лета нынешнего года 37-летний житель населенного пункта Сабаево, у которого нет постоянного места работы, но есть склонность к совершению преступлений, проводил время в компании своего 57-летнего знакомого. Мужчины вели беседы на разные темы, усиливая удовольствие от общения и стимулируя коммуникативные навыки спиртным.

В определенный момент младший участник застолья вышел на улицу, где обратил внимание на мотоцикл своего собутыльника. Криминальные наклонности мужчины захватили его сознание, когда он обнаружил, что в замке зажигания транспортного средства были оставлены ключи.

Не сумев противостоять тяге к проблемам с законом, мужчина на мотоцикле знакомого отправился к приятелю, проживающему в населенном пункте Кочкурово. Утром следующего дня последний вышел на связь с законным владельцем мотоцикла и рассказал ему о местонахождении транспортного средства.

Кроме того, 37-летний гражданин угрожал убийством жителю Кочкуровского района.

Ранее преступник был судим за совершение кражи.

На этот раз суд приговорил злоумышленника к 1 году и 3 месяцам лишения свободы условно.

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Источник: 13.мвд.рф