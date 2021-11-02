Жителя Саранска приговорили к исправительным работам за хранение марихуаны

Из-за пристрастия к потреблению запрещенных веществ в биографии жителя Саранска появился криминальный эпизод.

Некоторое время назад 44-летний житель Саранске на автомобиле марки ГАЗ направлялся в населенный пункт Красная Пресня. В определенный момент мужчина совершил остановку. Это произошло в связи с тем, что горожанин заметил куст конопли, который рос на обочине. Мужчина сорвал данный куст. Спустя некоторое время горожанина задержали сотрудники полиции. Масса изъятого у мужчины запрещенного вещества составила 22,4 г.

Суд приговорил жителя Саранска к 1 году и 4 месяцам исправительных работ.

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Источник: 13.мвд.рф