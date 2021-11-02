В Мордовии прошло заседание антикоррупционной комиссии

В Мордовии было проведено заседание региональной комиссии по противодействию совершению преступлений в сфере коррупции.
В ходе указанного заседания были рассмотрены вопросы, касающиеся практического освоения бюджетных средств, которые выделяются с целью строительства и поддержания в приемлемом состоянии дорог.
Кроме того, было уделено внимание соблюдению норм антикоррупционного законодательства лицами, которые осуществляют трудовую деятельность на государственных должностях.
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Источник: 13.мвд.рф