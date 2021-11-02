Житель Саранска подозревается в причинении смерти гражданской жене

В Саранске местный житель подозревается в причинении смерти гражданской жене.

Стражам порядка удалось установить, что на прошлой неделе 42-летний житель Саранска, придя домой к своей 40-летней гражданской супруге, обнаружил, что последняя распивает спиртные напитки в компании двух мужчин. Это обстоятельство сильно разозлило горожанина, вследствие чего он жестоко избил сожительницу, а затем ушел.

Пострадавшая была госпитализирована. Усилия медиков оказались тщетными. Женщина скончалась в медицинском учреждении спустя несколько дней после госпитализации. Телесные повреждения, полученные во время избиения, остановили процесс жизнедеятельности горожанки.

Подозреваемый был заключен под стражу.

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Источник: 13.мвд.рф