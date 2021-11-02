В Ковылкинском районе в результате ДТП пострадала 28-летняя девушка

В Ковылкинском районе 28-летняя девушка пострадала в результате ДТП.

Вечером 23 декабря привычный ход жизни на 77-м километре дороги между населенными пунктами Рузаевка, Ковылкино и Торбеево был нарушен чрезвычайным происшествием. Началось всё с превышения скорости, допущенного 38-летним мужчиной, управлявшим автомобилем марки «Ниссан». Водитель иномарки потерял контроль над управлением. Это привело к тому, что машина оказалась на обочине, где протаранила автомобиль марки ВАЗ. Второе транспортное средство затем наехало на 28-летнюю девушку, стоявшую на обочине.

Закончились события минувшего вечера тем, что иномарка врезалась в автомобиль той же марки, также находившийся на краю проезжей части.

Медицинская помощь понадобилась 28-летней девушке.

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Источник: гибдд.рф