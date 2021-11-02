Житель Саранска пойдет под суд по обвинению в краже мобильного телефона

В Саранске предстанет перед судом местный житель, который не считает недопустимой кражу вещей у несовершеннолетних граждан.

В июне нынешнего года 53-летний житель Саранска на детской площадке, расположенной по адресу – проспект 70-летия Октября, похитил из рюкзака, оставленного 6-летней девочкой без присмотра, мобильный телефон стоимостью 1 тыс. рублей. При этом находившийся на площадке ребенок попросил горожанина вернуть имущество, но фигурант уголовного дела его слова проигнорировал.

Избежать наказания мужчине не удастся, поскольку материалы его дела уже изучает суд.

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Источник: 13.мвд.рф