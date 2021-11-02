Жительница Саранска перечислила мошенникам 120 тысяч рублей

В Саранске местная жительница лишилась денежных средств после общения с мошенником, который представился сотрудником правоохранительных органов.

Недавно 52-летней жительнице Саранске поступил телефонный звонок от неизвестного гражданина, который представился сотрудником полиции Москвы. Незнакомец заявил, что сотрудники банка, клиенткой которого является горожанка, проводят подозрительные операции, касающиеся непосредственно её сбережений. Затем якобы полицейский сообщил, что деньги можно спасти, продиктовав жительнице Саранска алгоритм действий.

Следуя указаниям собеседника, пострадавшая обналичили свои сбережения, хранившиеся в банке, в сумме 120 тыс. рублей, после чего перечислила их на так называемые безопасные счета, продиктованные якобы стражем порядка, который после проведения данной операции перестал выходить на связь.

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Источник: 13.мвд.рф