Житель Саранска фиктивно прописал в своем доме гражданина Судана

В Саранске местный житель, проигнорировавший нормы действующего миграционного законодательства, в ближайшее время может стать фигурантом уголовного дела.

В первой половине текущего месяца 68-летний житель Саранска прописал гражданина Судана 1997 года рождения. В качестве места жительства молодого человека в официальных документах был указан принадлежащий горожанину дом. На самом же деле сведения о месте жительства иностранца не соответствовали действительности, поскольку проживал он по другому адресу. Житель Саранска предоставлять свой дом парню не планировал.

Сейчас решается вопрос о привлечении 68-летнего горожанина к уголовной ответственности.

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Источник: 13.мвд.рф