В Саранске после вмешательства прокуратуры была погашена задолженность по муниципальному контракту

В Саранске принятые сотрудниками прокуратуры меры поспособствовали погашению задолженности по муниципальному контракту.

Представителями ведомства было установлено, что ещё три года назад сотрудники ООО «Первая проектная компания» провели работы на улице Фурманова, создав по данному адресу сеть канализаций. Работы были проведены в полном объеме согласно положениям муниципального контракта. При этом заказчик, которым в данном случае является КУ Саранска «Городская служба заказчика по капитальному строительству», не перечислил подрядчику оплату.

Задолженность в размере 1,3 млн рублей была погашена после вмешательства прокуратуры.

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Источник: epp.genproc.gov.ru