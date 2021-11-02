В Саранске мужчина пытался похитить наушники и крем для обуви из магазина

В Саранске сотрудники Росгвардии задержали местного жителя, который пытался похитить товары из одного из магазинов города.

На днях житель Саранска 1988 года рождения посетил магазин, расположенный по адресу – улица Косарева. Намерения уходить домой с пустыми руками у мужчины не было, что вполне логично и естественно для посетителя торгового заведения, но оплачивать свои покупки он не планировал, что сделало данный визит криминальным.

Взяв с витрин наушники и крем для обуви, гражданин направился к выходу из магазина, где его остановила охрана.

Мужчина был задержан прибывшими на место происшествия сотрудниками Росгвардии.

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Источник: 13.rosguard.gov.ru